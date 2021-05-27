Закредитованность россиян достигла максимума за всю историю

Долговая нагрузка россиян (соотношение платежей по кредитам к общим доходам населения) по итогам первого квартала выросла c 11,7 до 11,9 процента, достигнув исторического максимума. Об этом говорится в обзоре ЦБ.

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В условиях пандемии коронавируса рост задолженности по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, говорится в документе. Основной вклад в увеличение долговой нагрузки внесли потребительские кредиты. Задолженность по ним в первом квартале этого года выросла на 15 процентов в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что Центробанк захотел ограничить объем выдачи отдельных видов кредитов. Такой законопроект был внесен в Госдуму. В случае его принятия ЦБ получит возможность ограничивать объемы выдачи конкретных видов кредитов, чтобы предотвратить накопление рисков заемщиков. Основные ограничения коснутся физических лиц.

На 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей. С начала года она подскочила почти на 800 миллиардов рублей. В первом квартале средний размер неоплачиваемого долга увеличился еще на 7,5 процента, до 137,6 тысячи рублей, что является максимумом за четыре года.