Банки отдали коллекторам рекордный объем долгов россиян

В январе-марте банки передали коллекторам рекордные за три года 145 миллиардов рублей долгов россиян, что превысило прошлогодний показатель на 13 процентов. Объем просроченной задолженности вырос почти на четверть в пандемию, пишет «Коммерсантъ».
Эксперты отмечают, что рост объема предложения долгов связан с увеличением просроченной задолженности на балансах банков. Финансовые организации будут еще активнее работать с коллекторскими агентствами, уверены они. В настоящее время персонала и инфраструктуры коммерческих банков недостаточно для работы с возрастающими объемами «плохих» долгов.
В 2020 году банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян за семь лет — 582 миллиарда рублей. По сравнению с докризисным 2019 годом количество новых кейсов в работе коллекторов увеличилось на 4,9 процента, до 8,4 миллиона единиц.
По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей. С начала года она выросла почти на 800 миллиардов рублей. В первом квартале 2021 года средний размер неоплачиваемого долга увеличился еще на 7,5 процента, до 137,6 тысячи рублей, что является максимумом за четыре года.