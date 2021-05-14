Россиян задумали ограничить в кредитах

Центробанк задумал ограничить выдачу кредитов россиянам. Регулятор рассматривает вопрос о частичном запрете выдавать кредиты физическим лицам по плавающим ставкам. Как уточняет РБК, это касается займов на срок до года и свыше 20 лет.

Еще под запрет могут попасть кредитные карты с нефиксированным процентом. Законопроект, в котором прописаны все ограничения, разработан по поручению президента.

Кроме запрета на выдачу кредитов с переменной ставкой на определенные сроки также ЦБ предлагает ограничить и параметры таких ссуд. Регулятор хочет установить максимальный размер плавающей ставки, а также прописать возможность «удлинения кредита», но максимум на три года. К тому же, говорится в законопроекте, будет ужесточены и правила информирования заемщиков.

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В пояснительной записке ЦБ указал, что длинные кредиты максимально чувствительны к изменению параметров. Например, если ставка по кредиту на 15 лет меняется с 7 на 9 процентов, то размер ежемесячного платежа вырастает на 13 процентов, а переплата — на 34 процента.

Окончательных решений насчет регулирования кредитов с плавающей ставкой пока не принято. Но большинство поправок могут вступить в силу уже с начала 2022 года.

По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей. С начала года она увеличилась почти на 800 миллиардов рублей. В первом квартале 2021 года средний размер неоплачиваемого долга увеличился еще на 7,5 процента до 137,6 тысячи рублей, что является максимумом за четыре года.