ЦБ ответил на критику миллиардера Дерипаски

Центробанк впервые вступил в очную дискуссию с миллиардером Олегом Дерипаской по вопросу повышения ключевой ставки. На заседании наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина 13 мая регулятор ответил на упреки предпринимателя о несоответствии политики ЦБ целям роста доходов россиян, пишет РБК.

Дерипаска спросил главу департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова, как ведомство представляет себе рост доходов населения при увеличении ключевой ставки. По словам Тремасова, увеличение ВВП зависит от производительности капитала и трудовых ресурсов, а монетарная политика Центробанка не может повлиять на ситуацию.

«Банк России может оптимизировать траекторию роста, предотвращать перегревы экономики, спады спроса, мы можем максимизировать рост в долгосрочной перспективе», — сказал руководитель финдепартамента ЦБ. Тремасов добавил, что ЦБ оценивает потенциал роста доходов россиян в ближайшее время в 1,5-2 процента, что сильно ниже ожиданий главы государства.

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«Вы об этом президенту докладываете? Он рассчитывает на темпы роста в пять процентов. Это политической вопрос», — парировал миллиардер. Тремасов пояснил, что в бюджет России закладываются данные по самым пессимистичным прогнозам, ниже тех, что дает Центробанк.

Миллиардер также упрекнул ЦБ в их закрытой политике и настоял на необходимости публикаций полных стенограмм заседаний совета директоров банка, так это может быть ориентиром для участников российского рынка. Дерипаска привел в пример руководство американской Федеральной резервной системы (ФРС), которая публикует свои протоколы, а не выжимки из них в пресс-релизах. Тремасов ответил, что ЦБ пока не планирует поступать аналогично.

На этом же заседании Дерипаска обвинил в росте цен в России «жадных» бизнесменов». Он отметил, что в стране отсутствует долговой рынок, и сейчас в постпандемийных условиях банкам выгодно обложить бизнес обеспечительными мерами.

Ранее Дерипаска уже высказывался о деятельности Центробанка, но ведомство не отвечало ему напрямую. В марте 2021 года он писал в своем Telegram-канале, что политика регулятора обеспечит стагнацию экономики на четыре года. В апреле ЦБ повысил ключевую ставку с 4,5 до 5 процентов.