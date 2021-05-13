Дерипаска объяснил «жадность» бизнесменов кабальными условиями

Российский миллиардер Олег Дерипаска ответил на слова премьер-министра Михаила Мишустина, обвинившего в росте цен «жадных» бизнесменов. На заседании наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина предприниматель напомнил, что эта ситуация во многом вынужденная, пишет Forbes.

По его мнению, дело не в щедрости или жадности, а в том, что «долговой рынок отсутствует». Дерипаска подчеркнул, что в настоящее время банкам выгодно обложить бизнес обеспечительными мерами.

«У нас самая кабальная система в мире», — отметил он. При этом бизнесмен предложил не терзать кредитные организации, а создать альтернативу, чтобы компаниям было выгодно вкладывать в развитие отечественной экономики.

Мишустин произнес свои слова в ходе отчета в Госдуме о деятельности правительства. Таким образом он объяснил случившийся рост цен на ряд товаров. По его мнению, инфляцию спровоцировали отдельные производители и торговые сети.

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Позднее вице-президент «Российского зернового союза» Александр Корбут, комментируя эти слова, заявил, что цель предпринимательской деятельности — получение бизнеса, а правительство должно заботиться о доходах населения и доступности продовольствия. Он попросил власти не перекладывать свои задачи на других, а заняться развитием конкуренции и повышением доходов населения.

Дерипаска последовательно критикует политику Центробанка, которая, по его мнению, препятствует развитию национальной экономики. Он требует радикально снизить ключевую ставку, чтобы обеспечить бизнес доступными кредитами. Регулятор поступает противоположным образом, указывая, что снижение ставки приведет к девальвации рубля.

В марте миллиардер написал в своем Telegram-канале, что регулятор работает на «восставшую оппозицию», так как его политика обеспечит еще четыре года стагнации и недовольство людей. В апреле Центробанк повысил ключевую ставку с 4,5 до 5 процентов.