В росте цен на продукты в России обвинили жадность

Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Такое обвинение выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Конкретных производителей глава кабмина называть не стал. По его словам, «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе».

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Мишустин добавил, что сейчас многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Это привело к росту цен внутри страны, прежде всего — на социально значимые товары.

С другой стороны, власти уже задумались о смене подхода. Как говорила вице-премьер Виктория Абрамченко, сдерживание цен на продукты в России нельзя постоянно поддерживать на основе соглашений, какие сейчас действуют для сахара и подсолнечного масла: необходимо использовать рыночный подход.

Ранее правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 1 октября этого года. Это произошло на фоне роста стоимости товаров. В Кремле политику сдерживания цен назвали филигранным процессом.

В России за последний месяц выросли цены на некоторые продовольственные товары. Так, куриные яйца в среднем подорожали на 6,82 процента, при этом в 13 субъектах Российской Федерации цены увеличились на 10-20,6 процента. Среди подорожавших овощей аналитики перечислили репчатый лук, картофель и белокочанную капусту.