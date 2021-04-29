На прошедшей неделе, с 20 по 26 апреля, в России подорожали два вида овощей: огурцы и капуста. При этом помидоры стали дешевле. Об этом стало известно исходя из данных, представленных на сайте Росстата.

«Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7 процента, в том числе на капусту белокочанную — на 3,6 процента, огурцы — на 3 процента, морковь — на 2 процента картофель — на 1,5 процента, лук и яблоки — на 0,2 процента. Цены на помидоры снизились на 1 процент», — сообщает ведомство.

Кроме того, в пределах одного процента цена повысилась на свинину, баранину, говядину, колбасные изделия, детские консервы, молоко, сычужные сыры и шоколадные конфеты. В некоторых регионах незначительно подорожали яйца и сахар, а вот цены на курицу, напротив, понизились.

На позапрошлой неделе, с 13 по 19 апреля, в России подорожали морковь, белокочанная капуста, картофель и яйца. По данным статистического ведомства, за неделю рост цен на морковь составил 1,7 процента, на белокочанную капусту — 1,6 процента, на картофель и яйца — 1,5 процента.

30 марта правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 1 октября этого года. Это произошло на фоне роста стоимости товаров.