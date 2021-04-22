В России подорожали картофель и яйца

В период с 13 по 19 апреля в России подорожали морковь, белокочанная капуста, картофель и яйца. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным статистического ведомства, за неделю рост цен на морковь составил 1,7 процента, на белокочанную капусту — 1,6 процента, на картофель и яйца — 1,5 процента. При этом на 1,4 процента подешевели помидоры. В среднем цены на куриное мясо в стране не изменились, однако в 36 регионах оно подорожало на 0,1-1,9 процента, в четырех субъектах РФ — на 2,0-10,3 процента. Сахар в среднем подорожал на 0,5 процента, подсолнечное масло — на 0,3 процента. Остальные товары за неделю существенно не изменились в цене.

Ранее замглавы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в России подорожали мясо птицы и яйца. За последние 60 дней цены на эти продукты поднялись более чем на десять процентов. Замминистра предупредила, что такая динамика дает правительству право установить предельные розничные цены на эту продукцию.

30 марта правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 1 октября этого года. Это произошло на фоне роста стоимости товаров.

В марте стало известно, что власти приготовились контролировать цены еще на яйца и мясо птицы. В середине февраля «Известия» писали, что птицефермы предложили торговым сетям поднять стоимость этих продуктов на 10 процентов.