В России заявили о росте цен на курицу и яйца

В России подорожали мясо птицы и яйца. За последние 60 дней цены на эти продукты поднялись более чем на десять процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минсельхоза Оксану Лут.

Замминистра предупредила, что такая динамика дает правительству право установить предельные розничные цены на эту продукцию.

В пресс-службе Росстата сообщили, что на 12 апреля стоимость куриного мяса в рознице выросла с начала года на 14,6 процента и составила 165,7 рубля за один килограмм, а куриных яиц — на 11,6 процента, до 85 рублей за десяток.

При этом отпускные цены производителей на мясо курицы начали снижаться в целом по стране, заявил глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Эта тенденция фиксируется компаниями последние три-четыре недели — спрос на продукцию в торговых сетях стал снижаться во время Великого поста.

Ранее правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 1 октября этого года. Это произошло на фоне роста стоимости товаров.

В марте стало известно, что власти приготовились контролировать цены еще на яйца и мясо птицы. В середине февраля «Известия» писали, что птицефермы предложили торговым сетям поднять стоимость этих продуктов на 10 процентов.