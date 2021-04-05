Президент России Владимир Путин поручил проверить цены на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы разрыв со среднероссийским уровнем сократился. Об этом сообщает ТАСС. Также президент призвал разобраться с доступностью авиаперевозок из региона и определить дополнительные меры господдержки авиакомпаний.

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В конце 2020 года в Дальневосточном федеральном округе резко подорожали некоторые продукты. Например, в Приморье подсолнечное масло подорожало на 40 процентов по сравнению с началом года, сахар — на 53, а овощи и фрукты — на 11 процентов. В марте 2021-го Путин обратил внимание на проблему и поручил принять меры, чтобы рост цен на продовольствие на Дальнем Востоке не превышал среднероссийские темпы.

Как сообщала газета «Коммерсантъ», власти регионов попросили федеральных чиновников выделить из бюджета, чтобы бизнес мог компенсировать затраты на доставку продовольствия по воздуху. При этом сами регионы компенсировать часть затрат поставщикам и продавцам не могут из-за недостаточности средств в бюджетах.

Опрошенные ТАСС участники рынка, в свою очередь, говорили о том, что ситуацию осложняют географические особенности региона и нехватка инфраструктуры. Кроме того, рост цен на некоторые продукты также связывают с подорожанием кормов, упаковок и ветеринарных препаратов, большинство из которых закупается за границей.