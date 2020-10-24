В России взлетели цены на главный новогодний продукт

Оптовые и розничные цены на главный новогодний продукт — красную икру — взлетели почти на треть из-за скудного улова лососевых на Камчатке, сообщила руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова. Ее цитирует РИА Новости в субботу, 24 октября.

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«В этом году рыболовы столкнулись с очень низким выловом, и это почему-то не предсказали, хотя в последние десять лет прогнозы были достаточно точными», — сказала она.

Так, на Дальнем Востоке удалось заготовить лишь около 180 тысяч тонн тихоокеанского лосося из планируемых 240. Улов горбуши также был значительно ниже ожидаемого, пишет агентство.

Кирова отметила, что даже замороженная икра (ястык) подорожала на 70 процентов. Однако дефицита продукции, по оценкам специалистов, не ожидается.

Между тем, рост цен эксперты связывают не только с низким уловом, но и с борьбой с так называемым серым сегментом рынка. Около десяти лет некоторые фирмы работали с предприятиями, использующими специальный фискальный режим — единый сельскохозяйственный налог.

«Этот канал поставки действовал без НДС, поэтому икра была дешевле на 18 процентов. (...) В прошлом году ФНС России начала большую работу по "обелению". Доля продукции с НДС увеличилась, и она, естественно, дороже», — пояснил собеседник агентства, работающий во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Кроме того, из-за слабого рубля экспорт для производителей стал более выгодным, говорится в материале.

В августе сообщалось, что производство красной икры может снизиться на 25-30 процентов из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке.