Россиянам дали советы по выбору красной икры

Исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин дал россиянам советы по выбору красной икры в беседе с радио Sputnik.

По его словам, недобросовестные продавцы могут имитированную икру реализовывать под видом настоящей. Эксперт посоветовал внимательно читать этикетку, поскольку, по требованиям Роспотребнадзора, должно быть указано, что это икра искусственного происхождения.

Также Фомин отметил, что икру дикой рыбы лучше купить ту, которую произвели на Дальнем Востоке, так как там не выращивают рыбу искусственно и не производят подделок. Если икра была расфасована в другом месте, то следует обратить внимание на район добычи и вид рыбы.

«Если стеклянная баночка, смотрите на просвет, чтобы икринки были отделены друг от друга, не слипшиеся, не кисель, не жидкость однородная. Нужно чтобы каждая икринка имела свою структуру и форму», — добавил эксперт.

В декабре 2019 года диетолог Елена Соломатина заявила, что красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах. В таком случае человек рискует получить передозировку витаминами. По словам специалиста, в продукте высокая концентрация витаминов А, Е и D. Эти жирорастворимые витамины способны накапливаться в организме и вызывать гипервитаминоз, в отличие от растворимых витамина С или витаминов группы B.

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