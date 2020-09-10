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Россиян задумали ограничить в перевозке красной икры на борту самолета

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России задумали ограничить перевозку красной икры из регионов добычи лососевых для личного пользования на борту самолета. Об этом шла речь на заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко, передает «Интерфакс».

Предполагается, что авиапассажирам в личных целях без соответствующих электронных ветсертификатов будет разрешено перевозить до 10 килограммов продукта.

«Граждане, которые живут на Дальнем Востоке, и просто везут икру как гостинец родственникам в Центральную часть Российской Федерации, не пострадают», — заверила Абрамченко. Подобные ограничения направлены на предотвращение легализации продукции, полученной в результате браконьерского вылова рыбы.

Отмечается, что, по оценкам Россельхознадзора, среднегодовой объем транспортировки авиасообщением икры, которая не отвечает требованиям безопасности и качества, достигает двух тысяч тонн.

19 июня сообщалось, что блогер и сотрудница российской авиакомпании раскрыла секреты перевозки животных в самолете. По ее словам, на борту воздушного судна клетки с животными не «кидают в общую гору чемоданов», а размещают отдельно, неподалеку от двери багажно-грузового отсека. Девушка добавила, что система обогрева и вентиляции является опционной, потому владельцам животных нужно дополнительно уточнять этот момент в авиакомпании, указывая модель самолета.

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