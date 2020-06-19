Сотрудница российской авиакомпании расскрыла секреты перевозки животных

Блогер и сотрудница российской авиакомпании раскрыла секреты перевозки животных на борту самолета. Девушка с ником angel_aviation описала их на своей странице в Instagram.

Как отметила блогер, на борту самолета клетки с животными не «кидают в общую гору чемоданов», а размещают отдельно, неподалеку от двери багажно-грузового отсека (БГО). «Для того, чтобы клетки не катались по багажнику (...), они крепятся к полу с помощью специальных швартовочных ремней», — пояснила она.

Девушка добавила, что система обогрева и вентиляции является опционной, потому владельцам животных нужно дополнительно уточнять этот момент в авиакомпании, указывая модель самолета. В то же время, по ее словам, багажник является частью гермокабины, потому температура и давление там должны оставаться «в пределах нормы».

«Предугадывая комментарии по поводу несчастного случая с замерзшими котами (...), — это не норма. Перевозка животных в багажнике — весьма распространенная практика, увы, происходят и неприятные истории. Но это не значит, что такое бывает регулярно», — написала сотрудница авиакомпании, подчеркнув, что не знает причин произошедшего.

В конце января несколько СМИ сообщили о гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву. Однако в самой авиакомпании информацию опровергли, отметив, что по факту инцидента проводилось расследование, и данные о случившемся с животными не нашли подтверждения.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!