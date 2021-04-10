Названы самые быстро дорожающие продукты

Эксперты назвали продукты, которые подорожают быстрее всего. Лидерами по росту цен в ближайшие два года могут оказаться соя, масленичные культуры и зерно — именно в этом сегменте возможен наибольший рост мировых цен. Об этом говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), выдержки из которого приводит ТАСС.

В НРА считают, что соевые бобы в ближайшие 24 месяца могут подорожать на 20-30 процентов, масленичные культуры — на 8 процентов, а зерно — на 7 процентов. На рост цен окажет влияние как использование продовольственных товаров в качестве биотоплива, так и изменения в структуре производства и потребления вследствие стремления к здоровому образу жизни в целом.

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С другой стороны, средний рост цен на продовольствие на мировых рынках в ближайшие два года замедлится и составит 3-4 процента в годовом выражении, уверены эксперты.

В апреле Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выпустила доклад, в котором говорится, что продовольствие в мире рекордно подорожало, цены на еду достигли максимума с июля 2014 года. Больше всего подорожало растительное масло, также выросли цены на молочную и мясную продукцию.

Ранее агентство Bloomberg перечислило страны, в которых подорожание продуктов может привести к недовольству со стороны граждан и социальной напряженности. К ним была отнесена и Россия. В свою очередь, агентство NielsenIQ подсчитало, что почти 70 процентов россиян вынуждены экономить и ограничивать расходы в связи с последствиями пандемии коронавируса.