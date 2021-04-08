В мире рекордно подорожала еда

Продовольствие в мире рекордно подорожало, цены на еду достигли максимума с июля 2014 года. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Цены растут уже десять месяцев подряд. В марте индекс ФАО подскочил до 118,5 пункта, что на 2,1 процента выше, чем в феврале. Больше всего подорожало растительное масло. В марте его ценовой индекс увеличился на 8 процентов и достиг самой высокой отметки с июня 2011 года.

Также значительно выросли цены на молочную и мясную продукцию (на 3,9 и 2,3 процента соответственно), это объясняется всплеском спроса в преддверии пасхальных праздников.

По сравнению с февралем стоимость зерновых и сахара снизилась. Больше всего упали цены на пшеницу из-за ее больших запасов в мире и ожидания хорошего урожая в текущем году. Сахар подешевел на 4 процента, однако цены на него остаются на 30 процентов выше прошлогодних.

Цены на продукты в России взлетели на 8,2 процента в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна почти в восемь раз обогнала Евросоюз по этому показателю (в ЕС еда подорожала на 1,1 процента).

Ранее агентство Bloomberg перечислило страны, в которых подорожание продуктов может привести к недовольству со стороны граждан и социальной напряженности. К ним была отнесена и Россия.