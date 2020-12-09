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Привлекшая внимание Путина еда подорожала сильнее инфляции

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Продукты питания, рост цен на которые привлек внимание президента России Владимира Путина, подорожали сильнее инфляции. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте.

Согласно информации ведомства, с 1 по 7 декабря общая инфляция в стране составила 0,2 процента. Больше всего за этот период подорожали куриные яйца (3,2 процента) и подсолнечное масло (1,7 процента). В 23 российских регионах рост цен на эти продукты превысил 4,6 процента.

Также цены выросли на сахар-песок (0,7 процента), маргарин (0,5 процентов), мороженую рыбу (0,4 процента), куриное мясо, мясные консервы для детского питания, сливочное масло, пшеничную муку, ржаной хлеб, вермишель, макароны (по 0,3 процента). На 0,2 процента подорожала свинина, баранина, мясные консервы, печенье, хлеб и булочные изделия.

Ранее Владимир Путин объяснил рост цен на еду в России результатом попыток подогнать внутренние ценники под мировые. При этом пандемией коронавируса, по его мнению, можно объяснить сокращение производства, высвобождение рабочей силы и снижение доходов россиян.

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