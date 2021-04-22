Российские пенсионеры призвали вернуть карточки на еду

В Партии пенсионеров прокомментировали обращение президента к Федеральному собранию и предложили несколько мер по сдерживанию роста цен в стране. Об этом говорится в обращении организации, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Одним из способов решения ситуации в партии видят возвращение карточек на еду. В организации призвали запустить проект Минпромторга, предложенный еще в 2014 году, который подразумевает субсидирование наиболее бедных домохозяйств в части потребления отечественных продуктов питания. «По этому проекту денежные средства будут перечисляться на специальные карты граждан, которые они могут потратить только на товары отечественного производства», — говорится в сообщении.

В 2020-м, в разгар первой волны пандемии коронавируса, организации производителей и поставщиков продовольствия и объединения торговых сетей призвали ввести в стране продуктовые карточки. Карточная система практиковалась в СССР в условиях дефицита продовольствия.

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В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием, напомнил о пустых полках магазинов в 1980-1990-х годах и призвал не допустить повторения такой ситуации. Для этого, по его словам, необходимо использовать рыночные механизмы регулирования цен. «Полагаться на, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это привело еще в 1990-е, в конце 1980-х годов в Советском Союзе — к пустым полкам», — говорил президент.

В марте Партия пенсионеров призывала ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), апеллируя к тому, что он не приносит пользы никому кроме собственных сотрудников. В партии тогда объявили, что выплаты пенсионерам должны идти непосредственно из федерального бюджета. ПФР они обвиняют в излишних тратах на собственные нужды, содержании более 100 тысяч сотрудников и строительстве «дворцов».

В апреле в партии говорили, что индексацию социальных пенсий, несмотря на громкие заголовки, можно назвать фантомной. В реальном выражении получателям такого типа выплат прибавят от 124 до 350 рублей. Для пенсионеров по возрасту прибавка составит 145 рублей 75 копеек, а сама пенсия вырастет с 5606 до 5751 рубля. Авторы обращения отметили, что индексация на 3,4 процента меньше официальной инфляции, то есть, фактически пенсии сократятся.