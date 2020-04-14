В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

С совместным заявлением выступили глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов, а также их коллеги из других профессиональных объединений.

Авторы призвали правительство вернуться к инициативе Минпромторга, ранее предлагавшего раздавать продуктовые карточки людям с низкими доходами.

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Свое предложение они обосновывают необходимостью бороться с падением доходов населения на фоне коронавируса и вызванного им кризиса. Также предприниматели уверены, что введение продуктовых карточек поможет поддержать спрос на их продукцию, что приведет к сохранению рабочих мест.

Карточная система практиковалась в СССР в условиях дефицита продовольствия. Однако тогда, в отличие от нынешнего предложения, карточки не исключали необходимости оплачивать покупку и служили лишь для подтверждения права ее совершения.

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