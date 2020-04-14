В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
С совместным заявлением выступили глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов, а также их коллеги из других профессиональных объединений.
Авторы призвали правительство вернуться к инициативе Минпромторга, ранее предлагавшего раздавать продуктовые карточки людям с низкими доходами.
Свое предложение они обосновывают необходимостью бороться с падением доходов населения на фоне коронавируса и вызванного им кризиса. Также предприниматели уверены, что введение продуктовых карточек поможет поддержать спрос на их продукцию, что приведет к сохранению рабочих мест.
Карточная система практиковалась в СССР в условиях дефицита продовольствия. Однако тогда, в отличие от нынешнего предложения, карточки не исключали необходимости оплачивать покупку и служили лишь для подтверждения права ее совершения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения