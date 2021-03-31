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В апреле несколько категорий пенсионеров получат повышенную пенсию

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С 1 апреля индексируются социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Об этом напоминает «Российская газета».

Подобная индексация этих пенсий является ежегодной с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В этот раз правительство постановило увеличить выплату на 3,4 процента.

Повышенные пенсии с 1 апреля получат 3,9 миллиона человек. Это люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Также существуют выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Такой вид пенсий назначается гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию. Эти пенсии тоже индексируются с 1 апреля.

Ранее в Партии пенсионеров заявили, что индексацию социальных пенсий, несмотря на громкие заголовки, можно назвать фантомной. Там пояснили, что в реальном выражении получателям такого типа выплат прибавят от 124 до 350 рублей. Для пенсионеров по возрасту прибавка составит 145 рублей 75 копеек, а сама пенсия вырастет с 5606 до 5751 рубля.

29 марта замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что на 1 января этого года средний размер пенсии в России составил 15 744 рубля. За пять лет пенсии выросли, в 2016 года она была в среднем равна 12 673 рубля. Зампред правления ПФР Сергей Чирков отметил, что повышение уровня пенсий выше уровня инфляции удается. Средний размер выплат по старости неработающим пенсионерам, по его словам, составляет 17 536 рублей.

В феврале стало известно, что министерство финансов России разрабатывает новую пенсионную реформу, которая должна изменить добровольную накопительную систему. По неизвестной причине работа идет под грифом «секретно».

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