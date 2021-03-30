Почти половина россиян признались в накоплениях на черный день

Почти половина россиянин (46 процентов) копит или планирует копить «на всякий случай» или на черный день. Об этом говорится в опросе «Росгосстрах жизнь», пишет ТАСС.

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Чаще всего деньги копят россияне в возрасте от 60 лет (52,5 процента). Среди их целей — иметь определенную сумму денег, чтобы тратить их на пенсии. Так поступает почти каждый пятый из опрошенных старше 60 лет (18,5 процента). Люди моложе этого возраста копят чуть реже (40,6 процента).

Около четверти (23,3 процента) респондентов признались, что откладывают на крупную покупку или образование детям. Еще 15,8 процента опрошенных делают накопления на покупку недвижимости, отдых, автомобиль. Еще 9,8 процента заранее задумываются о будущем и откладывают средства, «чтобы было на что жить на пенсии».

Чаще всего «на всякий случай» копят в ЯНАО, Красноярском и Хабаровском краях (более 90 процентов). Реже всего — в Тюменской области, в Кабардино-Балкарии и в Псковской области.

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