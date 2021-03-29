Назван средний размер пенсии в России

Средний размер пенсии в России составил 15 744 рубля на 1 января этого года. Такую цифру назвала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, пишет РИА Новости.

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За пять лет пенсии выросли, в 2016 года она была в среднем равна 12 673 рубля. Зампред правления ПФР Сергей Чирков отметил, что повышение уровня пенсий выше уровня инфляции удается. Средний размер выплат по старости неработающим пенсионерам, по его словам, составляет 17 536 рублей.

Страховые пенсии уже проиндексировали с 1 января на 6,3 процента, а социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4 процента с 1 апреля.

Начинать откладывать пенсию необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, оптимальный возраст для этого — от 30 до 35 лет. Такое мнение высказал руководитель направления «Экономика и социальное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Виктория Павлюшина.

Ранее независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский заявил, что формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам накопить на достойную пенсию. Он отметил, что накопления могут создавать все граждане вне зависимости от уровня доходов.