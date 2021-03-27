Финансист перечислила условия для получения повышенной пенсии

В России ряд категорий граждан имеет право на повышенную или удвоенную пенсию. Условия для получения надбавок в беседе с агентством «Прайм» перечислила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, право на повышенные выплаты имеют те, кто отсрочил оформление пенсии после наступления официального пенсионного возраста. Кроме того, двойную фиксированную часть пенсии могут получить граждане старше 80 лет, инвалиды первой группы, лица, получившие правительственные награды, олимпийские чемпионы, заслуженные артисты, участники Великой Отечественной войны и ветераны труда.

Ветераны ВОВ, инвалиды с детства, получившие травмы из-за войны, необоснованно репрессированные граждане и жители блокадного Ленинграда могут получить прибавку в размере 50-200 процентов от минимальной пенсии по старости. Прибавка рассчитывается исходя из жизненных обстоятельств пенсионера.

При этом доплаты к фиксированной части пенсии положены и тем россиянам, у кого на попечении находятся нетрудоспособные иждивенцы. Прибавку в 25-30 процентов могут получить те, кто имеет серьезный стаж работы в сельской местности или условиях крайнего Севера, рассказала финансист.

Ранее в Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всем россиянам. Для этого, по словам вице-президент Конфедерации труда России Олега Шеина, нужно ликвидировать «черный» и «серый» рынки труда, из которых бюджет недополучает триллионы рублей.