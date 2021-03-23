В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян

Чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) и, соответственно, повысить пенсии всех россиян, необходимо ликвидировать «черный» и «серый» рынки труда. Такой способ в беседе с Ura.ru раскрыл депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

Так он прокомментировал инициативу ученых РАНХиГС увеличить страховые взносы в ПФР до 25 процентов к 2030 году (в настоящее время они составляют 22 процента от годового фонда заработной платы сотрудника). По мнению Шеина, такой план не будет эффективен.

Он напомнил об исследовании академии о том, что каждый третий россиянин (33 процента) задействован в «сером» или «черном» рынке труда. Депутат подчеркнул, что из-за «черного» рынка труда бюджет ПФР ежегодно недополучает 2,5 триллиона рублей.

«Вопрос: зачем повышать страховые взносы тем, кто работает по трудовым договорам, когда надо помочь "теневым" работникам, чтобы они обрели права?» — задался вопросом Шеин.

Ранее ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец назвала россиянам способ повысить пенсии без увеличения налогов. По ее мнению, этого можно добиться введением гибкой ставки страховых взносов.