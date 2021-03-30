Названы способы получения дополнительного дохода в 100 тысяч рублей

Получать дополнительный доход в 100 тысяч рублей можно с помощью инвестиций в ценные бумаги. Такой способ озвучил «Известиям» аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

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Чтобы получать 100 тысяч ежемесячно, нужно вложить как минимум 20 миллионов рублей, отметил он. Миронюк назвал три базовых варианта получения ренты: купоны от облигаций, дивиденды от акций или выплаты из фондов недвижимости. В среднем они приносят 6-7 процента годовых.

Управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко сказал, что начинающим инвесторам следует обратить внимание на облигации, а продвинутым — на дивидендные акции. Последние дают возможность получать 6-7 процентов дивидендной доходности.

Можно рассмотреть банковский депозит (чтобы зарабатывать не менее 100 тысяч рублей, он должен быть больше 26 миллионов рублей), а также вложения в недвижимость и какой-либо бизнес-проект.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский назвал активы, которые являются наиболее надежными для вложения средств. По его словам, самое простое вложение для любого человека — это покупка иностранной валюты. Он добавил, что вклады в банках не покрывают даже инфляции.