Во Франции решили побороть коронавирус за счет денег пенсионеров

Власти Франции задумались о введении налоговых льгот для пенсионеров, чтобы стимулировать экономику и побороть коронавирус за счет накопленных ими денег. Как сообщает Bloomberg, люди старшего поколения за время пандемии накопили свыше 100 миллиардов евро (110 миллиардов долларов).

По оценкам министра финансов Франции Бруно Ле Мэра, к концу карантина сумма избыточных сбережений может перевалить за 200 миллиардов евро. Агентство отмечает, что большая часть госпомощи, выделенная французам во время локдаунов, просто осела у них в кошельках, а для восстановления экономики страны необходимо стимулировать расходы.

Материалы по теме Страна советов Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?

Сейчас во Франции по закону родители могут передать 131 865 евро своим детям, не облагаемые налогом в течение 15 лет. Для пенсионеров безналоговые переводы фактически ограничиваются 63 730 евро каждые 15 лет. Налог на избыточные сбережения повышать не планируют. «Это было бы глубоко несправедливо в то время, когда люди откладывают деньги на непредвиденные события во время кризиса», — объяснил Ле Мэр.

Ранее в марте французские власти объявили, что страну накрыла третья волна эпидемии. В итоге с 20 марта в 16 департаментах, включая столицу страны, на четыре недели ввели полный карантин. Это касается департаментов в Иль-де-Франс и О-де-Франс, а также Приморских Альп, Приморской Сену и Эр.

О третьей волне COVID-19 в Европе говорила также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ситуация вызывает серьезное беспокойство. «Во многих странах ЕС инфекция вновь разрастается», — сказала она.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



