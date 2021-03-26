Кремль ответил на слова Макрона о «мировой войне нового типа»

Кремль не согласен с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай с помощью вакцин против коронавируса ведут «мировую войну нового типа», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его ответ приводит РИА Новости в пятницу, 26 марта.

«Эти заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия является ответственным участником международного сообщества.

Ранее в четверг французский президент заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за вакцин от коронавируса. По его словам, это произошло в том числе из-за действий России и Китая, которые якобы пытаются «оказать влияние через вакцину».

После этого заявления разработчики российской вакцины «Спутник V» предложили Франции производить препарат у себя. Они подчеркнули, что производство разных видов вакцины — это «путь к вакцинной независимости».

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, продолжаются испытания однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».