Путин напомнил о пустых полках в 90-х

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию напомнил о пустых полках магазинов в 1980-1990-х годах и призвал не допустить повторения такой ситуации. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале «России 24».
Для этого, по его словам, необходимо использовать рыночные механизмы регулирования цен. «Полагаться на, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это привело еще в 1990-е, в конце 1980-х годов в Советском Союзе — к пустым полкам», — отметил президент.
«Задача правительства — сформировать именно долговременные условия, которые, хочу это подчеркнуть, именно с помощью рыночных механизмов, а они есть, гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка», — продолжил Путин, отметив, что на пике пандемии коронавируса властям удалось не допустить дефицита продуктов.
В конце прошлого года в торговых сетях по всей России был зафиксирован резкий рост цен на некоторые категории продуктов питания. После вмешательства Путина и премьер-министра Михаила Мишустина правительство заключило с торговыми сетями и основными производителями соглашение о фиксировании цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально оно должно было действовать до начала апреля, но впоследствии было продлено до июля.