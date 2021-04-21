Путин напомнил о пустых полках в 90-х

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию напомнил о пустых полках магазинов в 1980-1990-х годах и призвал не допустить повторения такой ситуации. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале «России 24».

Материалы по теме Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России? Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику

Для этого, по его словам, необходимо использовать рыночные механизмы регулирования цен. «Полагаться на, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это привело еще в 1990-е, в конце 1980-х годов в Советском Союзе — к пустым полкам», — отметил президент.

«Задача правительства — сформировать именно долговременные условия, которые, хочу это подчеркнуть, именно с помощью рыночных механизмов, а они есть, гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка», — продолжил Путин, отметив, что на пике пандемии коронавируса властям удалось не допустить дефицита продуктов.

В конце прошлого года в торговых сетях по всей России был зафиксирован резкий рост цен на некоторые категории продуктов питания. После вмешательства Путина и премьер-министра Михаила Мишустина правительство заключило с торговыми сетями и основными производителями соглашение о фиксировании цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально оно должно было действовать до начала апреля, но впоследствии было продлено до июля.