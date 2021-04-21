Россия
 
Последние новости
Путин прокомментировал план госпереворота в Белоруссии и устранения Лукашенко
Путин раскрыл смысл внешней политики России
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Путин пообещал построить скоростную магистраль до Урала за три года
Рыбаки поймали 271-килограммового тунца в четыре раза крупнее среднего
Путин назвал главное условие доступности жилья
Негигиеничный поступок пассажира попал на видео и возмутил пользователей сети
Путин объявил о необходимости запуска «Северного широтного хода»
Пожизненно отстраненный российский футбольный судья предложил сжечь его заживо
Samsung изобрела бронированный смартфон
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин поблагодарил россиян за работу в пандемию

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за работу в пандемию. Об этом он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию, трансляцию которого на YouTube ведет Первый канал.

«За кратким перечислением мер — огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить», — сказал глава государства.

Путин отметил, что все работали быстро, качественно и на совесть.

Ранее сообщалось, что российский лидер поблагодарил врачей и учителей, а также отметил самоотверженность сотрудников социальных служб, интернатов, домов престарелых, хосписов, которые «исполняют свой долг».

В России с начала пандемии выявлено 4 727 125 случаев COVID-19. За все время скончались 106 706 человек, выздоровели 4 352 873 пациента. За последние сутки выявлен 8271 случай коронавирусной инфекции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин вспомнил свой визит в больницу в Коммунарке и поблагодарил врачей
В России выявили 8271 новый случай коронавируса
Путин начал послание Федеральному собранию