Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за работу в пандемию. Об этом он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию, трансляцию которого на YouTube ведет Первый канал.

«За кратким перечислением мер — огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить», — сказал глава государства.

Путин отметил, что все работали быстро, качественно и на совесть.

Ранее сообщалось, что российский лидер поблагодарил врачей и учителей, а также отметил самоотверженность сотрудников социальных служб, интернатов, домов престарелых, хосписов, которые «исполняют свой долг».

В России с начала пандемии выявлено 4 727 125 случаев COVID-19. За все время скончались 106 706 человек, выздоровели 4 352 873 пациента. За последние сутки выявлен 8271 случай коронавирусной инфекции.