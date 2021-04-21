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Путин вспомнил свой визит в больницу в Коммунарке и поблагодарил врачей

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию вспомнил свой визит в больницу в Коммунарке и поблагодарил врачей. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Хорошо помню, как приехал в больницу в Коммунарке, надо было почувствовать, увидеть своими глазами, с какой опасностью мы столкнулись», — сказал российский лидер, комментируя пандемию коронавируса.

Глава государства подчеркнул, что наряду с большой тревогой у него была уверенность, что Россия преодолеет все испытания: «Сплотившись, мы смогли сработать на опережение. Более чем в пять раз, до 280 тысяч, увеличили число коек в стационарах для приема больных коронавирусной инфекцией».

Путин поблагодарил соцработников, сотрудников домов престарелых и хосписов. «Иногда смотришь на то, что происходит в этих учреждениях, и радуешься за людей, которые исполняют так ответственно свой долг. Ну, до слез прямо», — признался российский лидер.

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