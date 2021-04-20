Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве начала ухудшаться в последние недели. Об этом во вторник, 20 апреля, столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», — написал градоначальник.

По его словам, в связи с этим в ближайшее время по предложению Московской торгово-промышленной палаты будет запущена программа стимулирования вакцинации среди пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что в России за последние сутки выявили 8164 случая коронавируса. Число новых случаев COVID-19 упало до минимума с конца сентября 2020 года. Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 1996.

9 апреля доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что подъем заболеваемости COVID-19 в Москве связан с двумя причинами — несоблюдением масочного режима и мутациями вируса. Он объяснил, что эпидемиологические меры, которые введены сейчас, не везде стопроцентно выполняются.