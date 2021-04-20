Россия
 
Последние новости
Пьяные российские Instagram-модели упали с моста в машине и погибли
Доктор Мясников объяснил влияние даты рождения на здоровье
Глава МИД Украины рассказал о попытке поговорить с Лавровым
Три английских клуба задумались об отказе от Суперлиги
Чехия призвала к массовой высылке российских дипломатов в знак солидарности
Страус съел дорогую серьгу из уха посетительницы зоопарка
Гибель восьмилетней девочки в российском аквапарке попала на видео
В России настроились на остановку поставок зарубежной электроники «в любой момент»
Депутат Госдумы захотел избавиться от жилья в Британии
Новости партнеров

Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве начала ухудшаться в последние недели. Об этом во вторник, 20 апреля, столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», — написал градоначальник.

По его словам, в связи с этим в ближайшее время по предложению Московской торгово-промышленной палаты будет запущена программа стимулирования вакцинации среди пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что в России за последние сутки выявили 8164 случая коронавируса. Число новых случаев COVID-19 упало до минимума с конца сентября 2020 года. Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 1996.

9 апреля доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что подъем заболеваемости COVID-19 в Москве связан с двумя причинами — несоблюдением масочного режима и мутациями вируса. Он объяснил, что эпидемиологические меры, которые введены сейчас, не везде стопроцентно выполняются.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Число новых случаев COVID-19 в России упало до минимума с конца сентября
Иммунолог назвал число не выявленных случаев коронавируса в Москве
В Москве началась вакцинация от коронавируса на дому