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В Москве началась вакцинация от коронавируса на дому

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Для маломобильных жителей Москвы запущена программа вакцинации от коронавируса на дому. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении», — сказала она.

По ее словам, в столице проживает около 120 тысяч таких граждан. Все они находятся на попечении у соцработников.

Ракова уточнила, что горожанам не надо подавать специальную заявку для домашней вакцинации. всю необходимую информацию поликлиники передадут в органы социальной защиты населения.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко говорил, что в Москве антитела к коронавирусу появились примерно у 20 процентов жителей. Это два миллиона человек, которые переболели или сделали прививку. Он отмечал, что для коллективного иммунитета необходимо в первую очередь вакцинировать людей из групп риска.

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