В России выявили 8164 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8164 новых случаев коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано 4 718 854 случая коронавируса в 85 регионах. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

8164 новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1996), Санкт-Петербурге (687) и Московской области (562). Меньше всего — в Тыве (2), Еврейской автономной области (1) и Республике Алтай (1).

Суточный показатель смертности составил 379, общий — 106 307.

За сутки выздоровел 9631 человек, с начала пандемии — 4 343 229.