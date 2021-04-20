Россия
 
Последние новости
Россия назвала ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразматическим парадом
В России замедлились темпы роста цен на жилье
95-килограммовый россиянин из НХЛ уложил соперника на лед и вывел его из игры
Популярный пляжный курорт продлит карантин для туристов
У бывшего российского министра нашли апартаменты за 700 миллионов рублей
Пенсионер выхватил из-за спины меч и едва не отрубил палец полицейскому
Qiwi предупредила о возможной потере банковской лицензии
Мужчина пошел на свидание и неожиданно попал на «реалити-шоу»
Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Горловку и Донецк из минометов
В США ужаснулись российскому оружию апокалипсиса
Новости партнеров
Прослушать новость

В России регион продлил ограничения из-за новых штаммов коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Пермском крае из-за новых завозных штаммов коронавируса на месяц продлили ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

В сообщении уточняется, что ограничения продлены до 23 мая. По данным регионального Роспотребнадзора, в регионе в марте-апреле выявили 14 случаев «британского» и один – «южноафриканского» штаммов коронавируса.

«До особого распоряжения оперштаба продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов и иных развлекательных заведений, на проведение культурно-массовых мероприятий», — говорится в заявлении.

В регионе также сохраняется необходимость в ношении защитных масок для снижения уровня заболеваемости.

По последним данным, с начала пандемии в Пермском крае подтверждено 53 426 случаев COVID-19, умерли 2085 человек, выздоровели 48 069.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
Роспотребнадзор рассказал о формировании двух «российских» штаммов коронавируса
Опасность обнаруженных в России мутаций коронавируса оценили