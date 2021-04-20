В России регион продлил ограничения из-за новых штаммов коронавируса

В Пермском крае из-за новых завозных штаммов коронавируса на месяц продлили ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

В сообщении уточняется, что ограничения продлены до 23 мая. По данным регионального Роспотребнадзора, в регионе в марте-апреле выявили 14 случаев «британского» и один – «южноафриканского» штаммов коронавируса.

«До особого распоряжения оперштаба продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов и иных развлекательных заведений, на проведение культурно-массовых мероприятий», — говорится в заявлении.

В регионе также сохраняется необходимость в ношении защитных масок для снижения уровня заболеваемости.

По последним данным, с начала пандемии в Пермском крае подтверждено 53 426 случаев COVID-19, умерли 2085 человек, выздоровели 48 069.