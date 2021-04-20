В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России остается недостаточно стабильной, об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

По ее словам, число заражений в течение месяца существенно не снизилось. С 14 марта количество новых случаев не превышает 10 тысяч в сутки и держится на уровне 8-9 тысяч.

«На протяжении месяца уровень заболеваемости действительно пока существенно не снижается, несмотря на начавшуюся массовую вакцинацию, цифры находятся примерно на одном уровне. Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация еще недостаточно стабильная», — пояснила Пшеничная.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о формировании двух «российских» штаммов коронавируса, это сибирская и северо-западная мутации. По ее словам, на данный момент в стране зафиксированы 192 случая британского штамма и 21 — южноафриканского. Других иностранных мутаций не выявлено.

По оценкам главы службы, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Сейчас Россия занимает 87 место в мире по показателям среднесуточной заболеваемости.