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Рост заболеваемости коронавирусом в России объяснили

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Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что граждане стали менее ответственно относиться к мерам профилактики. Такое объяснение дала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «Интерфакс».

«Процесс снижения замедлился, а в последние дни даже отмечался небольшой рост, связано не столько с погодными факторами, сколько с социальными», — сказала она.

Пшеничная указала, что россияне стали хуже относиться к соблюдению масочного режима и других профилактических мер в общественных местах.

Она объяснила суточные колебания заболеваемости в том числе сезонными ОРВИ, характерными для неустойчивой погоды весной.

Начиная с первой недели марта, в России колеблется число суточных заражений коронавирусом, однако не превышает 10 тысяч. 17 апреля в стране был выявлен 9321 случай, на следующий день — 8632. За последние сутки показатель второй день подряд составил менее 9 тысяч — 8589.

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