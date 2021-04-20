Врач объяснила правила вакцинации от коронавируса при сниженном иммунитете

Снижение иммунитета имеет ряд характерных симптомов, и тем, кто испытывает их, стоит привиться от коронавируса, чтобы избежать осложнений болезни. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Гульмира Багдасарян в интервью радио Sputnik.

По словам врача, признаками снижения иммунитета — это слабость, склонность к простудам, медленное заживление ран и царапин, беспричинные повышения температуры, частые обострения хронических заболеваний.

Багдасарян порекомендовала таким пациентам вакцинироваться от коронавируса, поскольку у них меньше механизмов, защищающих от неожиданной инфекции, и они подхватывают болезнь быстрее, чем здоровые люди.

«Пациент должен вакцинироваться, чтобы в следующий раз организм был подготовлен. Тем более у больных с ослабленной иммунной системой инфекция протекает тяжелее, и лучше ее не допустить. При этом прививку надо делать в тот момент, когда основная инфекция, хроническое заболевание находится в стадии ремиссии», — объяснила правила иммунолог.

Багдасарян также дала советы о вакцинации аллергикам. Весной у многих из них начинаются реакции на пыльцу со всеми вытекающими симптомами. Врач напомнила, что аллергия не является абсолютным противопоказанием для прививки, но сделать ее нужно в тот момент, когда проявления перестают беспокоить, например, когда отцветает провоцирующее растение.

Специалист добавила, что таким пациентам следует принимать антигистаминные препараты за несколько дней до и после введения вакцины, а также проконсультироваться с терапевтом, который оценит, можно или нельзя ставить укол в конкретно взятый момент.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о потере слуха и памяти из-за коронавируса. По его словам, постковидный синдром может развиться даже у тех, кто переболел в легкой форме. Предотвратить тяжелые последствия поможет вакцинация.