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Иммунолог предупредил о потере слуха и памяти из-за коронавируса

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Последствия перенесенного коронавируса могут быть разнообразны. В частности, человек может потерять слух и память, предупредил в беседе с НСН российский иммунолог Владислав Жемчугов.

Он подчеркнул, что постковидный синдром может развиться даже у тех, кто переболел в легкой форме. «Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Это вплоть до инвалидности», — отметил врач.

По словам эксперта, предотвратить тяжелые последствия может вакцинация. При этом, как отметил специалист, в России почти сформировался коллективный иммунитет к инфекции.

Ранее сообщалось, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6 процента по итогам вакцинации 3,8 миллиона граждан страны.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.

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