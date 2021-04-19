Эффективность вакцины «Спутник V» составила 97,6 процента

Эффективность отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6 процента по итогам вакцинации 3,8 миллиона россиян. Об этом сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр имени Гамалеи, передает РИА Новости.

Данное количество граждан было привито обоими компонентами в промежутке с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. «Заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027 процента», — говорится в сообщении.

Там в том числе указано, что заболеваемость среди взрослого населения, не делавшего прививку, с 35-го дня после начала прививочной кампании составила 1,1 процента.

Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, данные, опубликованные в феврале ведущим медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6 процента. Он добавил, что показатели, предоставленные РФПИ, «позволяют с уверенностью утверждать, что "Спутник V" обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин».

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.