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Путин начал послание Федеральному собранию

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин начал послание Федеральному собранию, мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Трансляция доступна на видеохостинге YouTube.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что автором послания выступает лично президент: текст может писаться «до последней минуты, до последней ночи». СМИ полагают, что это послание будет одним из самых важных за последние годы.

Предыдущее обращение Путина состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.

Текущее выступление Путина перед парламентом — 17-е по счету. Пока самым долгим считается послание 2018 года, тогда российский лидер говорил 1 час 55 минут.

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