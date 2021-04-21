Президент России Владимир Путин начал послание Федеральному собранию, мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Трансляция доступна на видеохостинге YouTube.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что автором послания выступает лично президент: текст может писаться «до последней минуты, до последней ночи». СМИ полагают, что это послание будет одним из самых важных за последние годы.

Предыдущее обращение Путина состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.

Текущее выступление Путина перед парламентом — 17-е по счету. Пока самым долгим считается послание 2018 года, тогда российский лидер говорил 1 час 55 минут.