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Путин выступит с посланием Федеральному собранию

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие начнется в полдень по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж». Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал. Продолжительность обращения не регламентирована, также Кремль традиционно не стал анонсировать содержание послания.

В этом году формат мероприятия был скорректирован из-за пандемии коронавируса. В частности, журналистов предупреждали о необходимости социальной дистанции и масочного режима, а также наличии нескольких отрицательных тестов на коронавирус.

Отмечается, что для Путина нынешнее послание станет 17-м по счету. Всего российские президенты выступали с таким обращением 27 раз.

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