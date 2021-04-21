Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие начнется в полдень по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж». Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал. Продолжительность обращения не регламентирована, также Кремль традиционно не стал анонсировать содержание послания.

В этом году формат мероприятия был скорректирован из-за пандемии коронавируса. В частности, журналистов предупреждали о необходимости социальной дистанции и масочного режима, а также наличии нескольких отрицательных тестов на коронавирус.

Отмечается, что для Путина нынешнее послание станет 17-м по счету. Всего российские президенты выступали с таким обращением 27 раз.