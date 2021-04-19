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Кремль назвал участников послания Путина парламенту

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал участников послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, на мероприятии, которое состоится в центральном выставочном зале «Манеж» 21 апреля, будут присутствовать главы регионов, а также члены обеих палат парламента — Госдумы и Совфеда.

Песков уточнил, что 19 и 20 апреля глава государства будет готовится к посланию. В частности, у президента запланировано совещание со своей администрацией и правительством, а также не исключены международные телефонные переговоры.

Ранее Песков заявил, что в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут оглашены системные меры поддержки после пандемии коронавируса. Он отметил, что послание «так или иначе будет постковидным», поскольку в настоящий момент идет период выхода из ковидного кризиса. Однако, по словам представителя Кремля, «насколько быстро он будет происходить, или это будет растянуто по времени», пока непонятно.

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