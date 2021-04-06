Матвиенко рассказала о послании «нового времени» Путина Федеральному собранию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, это будет такое послание «нового времени». Матвиенко отметила, что оно сформирует новую систему координат. При этом она подчеркнула, что в нем будут актуализированы основные текущие задачи и расставлены акценты.

Матвиенко также добавила, что послание президента является важнейшим политическим событием, особенно учитывая современную непростую ситуацию в мире, которая несет много вызовов, в том числе и для России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл формат послания Путина Федеральному собранию: мероприятие пройдет полностью в очном режиме.

В ходе выступления глава государства затронет вопросы предстоящих выборов в Госдуму, а также темы социально-экономического и технологического развития страны. В феврале, комментируя предстоящие мероприятие, Песков напомнил, что послание президента Федеральному собранию — это набор задач по развитию страны.

Предыдущее обращение Путина состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России. В ноябре прошлого года Кремль объявил о переносе послания на 2021 год, отметив, что нет юридической обязанности оглашать послание до конца календарного года.