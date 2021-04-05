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Объявлена дата послания Путина Федеральному собранию

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля. Дату объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в понедельник, 5 апреля.

«В ближайшее время объявим аккредитацию и одновременно сообщим о месте проведения», — сказал он журналистам.

Ранее в прессе указывали вероятной датой послания 22 апреля.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в ходе выступления Путин затронет темы социально-экономического и технологического развития страны. Кроме того, президент затронет тему предстоящих выборов в Госдуму, уточнил он. Песков также напомнил, что послание главы государства Федеральному собранию — это набор задач по развитию страны в самых разных областях.

В СМИ писали, что во время выступления главы государства может прозвучать много социальных инициатив.

Предыдущее обращение Путина состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.

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