Песков раскрыл детали послания Путина Федеральному собранию

Кремль готовит очный формат послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Такие детали раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично», — добавил он.

Песков также заявил, что дата послания пока не определена. Как пишет РИА Новости, перед этим в интернете появилась информация о том, что обращение Путина состоится 7-8 апреля — представитель Кремля не подтвердил эту информацию.

11 марта Путин заявил, что начал подготовку к посланию Федеральному собранию. В феврале Песков, говоря о темах послания, уточнил, что президент затронет тему предстоящих выборов в Госдуму, а также вопросы социально-экономического и технологического развития страны.

Предыдущее обращение Путина состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.