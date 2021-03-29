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Названа возможная дата послания Путина Федеральному собранию

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Кремль наметил оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию на 22 апреля. Возможную дату называет РБК со ссылкой на истоники, близкие к администрации президента и Совету Федерации.

«Нынешнее послание предвыборное (в сентябре состоятся выборы в Госдуму), и в нем будет много социальных инициатив», — говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе своего выступления Путин затронет темы социально-экономического и технологического развития страны.

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