Кремль пообещал скоро сообщить дату послания Федеральному собранию

Кремль в скором времени объявит дату выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сообщим своевременно [о дате послания], мы скоро сообщим», — сказал он.

Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что это мероприятие может состояться 22 апреля. Журналисты РБК писали, что нынешнее послание посвящено выборам в Госдуму, которые запланированы на сентябрь, и в ходе выступления президента может прозвучать много социальных инициатив.

В феврале пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе выступления Путин затронет темы социально-экономического и технологического развития страны.

В предыдущий раз Путин обратился с посланием Федеральному собранию в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.