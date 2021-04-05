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Кремль раскрыл формат послания Путина Федеральному собранию

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл формат послания президента Владимира Путина Федеральному собранию: мероприятие пройдет полностью в очном режиме. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 5 апреля.

Остальные детали прорабатываются, уточнил он.

Ранее в понедельник Песков сообщил, что послание пройдет 21 апреля. В ходе выступления глава государства затронет вопросы предстоящих выборов в Госдуму, а также темы социально-экономического и технологического развития страны. В феврале, комментируя предстоящие мероприятие, Песков напомнил, что послание президента Федеральному собранию — это набор задач по развитию страны.

Предыдущее обращение Путина состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России. В ноябре прошлого года Кремль объявил о переносе послания на 2021 год, отметив, что нет юридической обязанности оглашать послание до конца календарного года.

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