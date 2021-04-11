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В Кремле раскрыли содержание послания Путина Федеральному собранию

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут оглашены системные меры поддержки после пандемии коронавируса. Содержание выступления президента раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что послание «так или иначе будет постковидным», поскольку в настоящий момент идет период выхода из ковидного кризиса. Однако, по словам Пескова, «насколько он будет происходить быстро или это будет растянуто по времени», пока непонятно.

Представитель Кремля подчеркнул, что при выходе из кризиса необходимо «компенсировать то проседание, которое имело место». «И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании», — заключил Песков.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля. Предыдущее обращение Путина состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России. В ноябре прошлого года Кремль объявил о переносе послания на 2021-й, отметив, что нет юридической обязанности оглашать послание до конца календарного года.

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