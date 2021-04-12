В Кремле назвали условия допуска журналистов на послание Путина

Журналистов допустят на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию только при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус. Такие условия назвали в пресс-службе Кремля, информация опубликована на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что меры для участия в мероприятии приняты «ввиду необходимости соблюдения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией» и что требования определены рекомендациями Роспотребнадзора.

В пресс-службе подчеркнули, что два ПЦР-теста должны иметь не только отрицательный результат, но и определенные даты — 17 апреля и 20 апреля. Справки нужно будет предъявить при входе на послание в печатном или электронном виде. Прием заявок на аккредитацию закончится вечером 13 апреля, а списки будут опубликованы 15 апреля.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля. Предыдущее обращение Путина состоялось в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России. В ноябре прошлого года Кремль объявил о переносе послания на 2021-й, отметив, что нет юридической обязанности оглашать послание до конца календарного года.